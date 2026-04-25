バンド結成を報告し話題を呼んだ女優・のんが、透明感あふれるショットを披露した。自身のインスタグラムを更新し「リゾートバイトダイブＣＭオフショット」とつづり、海をバックに白タンクトップの上からシースルーの半袖シャツを重ね、ジーンズと合わせたコーデを披露した。この投稿には「美しい」「颯爽として可愛くて天才」「のんさんの透明感が凄い！」「なんかどんどん魅力的になってくなぁ〜」「のんちゃんはやっぱり