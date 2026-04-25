アイドルグループ・乃木坂46のドキュメントバラエティ番組『乃木坂、逃避行。SEASON4』(毎週金曜12:00〜配信予定)の第12回が3月27日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。『乃木坂、逃避行。SEASON4』第12回より(左から池田瑛紗、矢田萌華)○池田瑛紗と矢田萌華が冬の北海道を旅する後編『乃木坂、逃避行。』は、メンバーが2人1組になり、1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。とある関係性のメンバーが、