元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（43）が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。庭の手入れの際にマダニにかまれ、病院に行ったことを明かした。「マダニに噛まれ、皮膚科へ」と書き始めた丸山。「庭の雑草取りしてて、まさかいるなんて」と驚いた様子で、「庭も危険だから業者さんに見てもらいます」と今後の方針も明かした。丸山は24日にインスタグラムでキッチンをリフォームを報告。23日放送のTBS系「櫻井