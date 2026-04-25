北海道の人気観光地、旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄した疑いで事情聴取されている30代の男性が、「数時間にわたって燃やした」などと供述していることが新たに分かりました。事情聴取を受けているのは、旭山動物園に勤める30代の男性です。男性の30代の妻は先月末ごろから行方不明になっていて、今月に入り、勤め先にも姿を見せていませんでした。男性は聴取に対し、「焼却炉に妻の遺体を遺棄した」という趣旨の供述をしてい