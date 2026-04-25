◆パ・リーグソフトバンク０―５ロッテ（２５日・熊本）ソフトバンクが敗れ、小久保監督の就任後は初となる４カード連続の初戦黒星となった。打線は６安打無得点と沈黙。指揮官が危機感をあらわにした。前回登板の１８日・オリックス戦（みずほペイペイ）では９回１死まで無安打無失点投球を見せた上沢だったが、この日は４回までに５失点。打線は、ロッテ先発・種市のアクシデントにより１回途中から登板した八木や高野脩ら