札幌市保健所は2026年4月25日、札幌市豊平区の飲食店が調理した弁当で食中毒が発生したと発表しました。食中毒が発生したのは、札幌市豊平区の飲食店「中華料理 唐韻」です。4月14日と15日にこの飲食店で調理された弁当を食べた3団体16人が、下痢や嘔吐、発熱などの症状を発症しました。札幌市保健所によりますと、有症者のうち10人と飲食店の従業員1人の便からノロウイルスが検出されたことなどから飲食店を原因とするノロウイル