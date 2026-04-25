阪神・大竹耕太郎投手が２５日、先発が発表された２６日の広島戦（甲子園）に向けて、最終調整。「１試合、１試合全力で行くだけ」と、通算１５勝２敗と好相性のコイ退治へ意気込んだ。２６日は午後から雨予報。自身の登板日は雨が多く、過去には名前をもじって「大雨降太郎さん」とプリントされたフェースタオルが発売されたこともある雨男は「（今季登板の）２／３が雨か…」とつぶやいた。「まあ嫌とも思わないですし、いい