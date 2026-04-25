お笑いコンビ・野生爆弾のくっきー！が23日放送のテレビ朝日系『アメトーーク！』（毎週木曜後11：15）に出演。以前に購入した人形の現在の販売価格にスタジオが驚いた。【動画】ついついネットで買っちゃう芸人たちの驚きの購入品「ついついネットで買っちゃう芸人」として登場したくっきー！は「あの当時買ったやつがこんな値段になってるってうれしいじゃないですか。売るわけじゃないですけど、自分の目利きが試されてる