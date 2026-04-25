くっきー！ 1体“3万円”で購入した人形→現在の販売価格にどよめき「えぐっ！」
お笑いコンビ・野生爆弾のくっきー！が23日放送のテレビ朝日系『アメトーーク！』（毎週木曜 後11：15）に出演。以前に購入した人形の現在の販売価格にスタジオが驚いた。
【動画】ついついネットで買っちゃう芸人たちの驚きの購入品
「ついついネットで買っちゃう芸人」として登場したくっきー！は「あの当時買ったやつがこんな値段になってるってうれしいじゃないですか。売るわけじゃないですけど、自分の目利きが試されてるというか」とオークションサイトの魅力を語った。
「それで買ったやつたちです」とソフトビニール人形“ソフビ”のZOLLMEN「タケミ」を紹介。「気持ち悪いキャラなんだけど可愛くて。その時は1体が3万くらいだった」と明かすとスタジオは驚き。「それでも、もともとは1万円とかで売ってるやつが、僕が買った時点でもう3万円くらいになっとった」と人気が高まっていたそう。
くっきー！が購入したのが「10年以上前」というが、MCの蛍原徹が「現在いくらになってるか、販売価格を調べてもらいました！」と振り、モニターには「94万6千円」という価格と「袋なし4体セット※美品の場合）という但し書きとともに表示された。
スタジオからは「すげえー！」「えぐっ！」と驚きの声があがった。くっきー！も驚きと喜びで口を抑えつつ「かわいから買ってるので、売ることはないと思いますけど」とコメント。自身の目利きが証明され、喜んでいた。
なお、TVerで見逃し配信中。5月1日1時33分終了予定。
【動画】ついついネットで買っちゃう芸人たちの驚きの購入品
「ついついネットで買っちゃう芸人」として登場したくっきー！は「あの当時買ったやつがこんな値段になってるってうれしいじゃないですか。売るわけじゃないですけど、自分の目利きが試されてるというか」とオークションサイトの魅力を語った。
くっきー！が購入したのが「10年以上前」というが、MCの蛍原徹が「現在いくらになってるか、販売価格を調べてもらいました！」と振り、モニターには「94万6千円」という価格と「袋なし4体セット※美品の場合）という但し書きとともに表示された。
スタジオからは「すげえー！」「えぐっ！」と驚きの声があがった。くっきー！も驚きと喜びで口を抑えつつ「かわいから買ってるので、売ることはないと思いますけど」とコメント。自身の目利きが証明され、喜んでいた。
なお、TVerで見逃し配信中。5月1日1時33分終了予定。