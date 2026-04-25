◇MLB ホワイトソックス-ナショナルズ(日本時間25日、レート・フィールド)ホワイトソックス・村上宗隆選手がメジャートップタイの第11号ホームランを放ちました。「3番・ファースト」で出場したこの日、1点を追う4回に元巨人のマイルズ・マイコラス投手から大きな一発。外角低めのチェンジアップを捉え、センター後方への同点ホームランを打ちました。この1本で今季ホームラン数を11本とし、アストロズのヨルダン・アルバレス選手