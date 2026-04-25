【WRC 世界ラリー選手権】第5戦 ラリー・イスラス・カナリアス（4月24日／デイ1）【映像】世界一のラリー車がスタジアムで爆走＆豪快ドリフト（実際の様子）スペインのグラン・カナリア・スタジアムで開催されたWRC（世界ラリー選手権）第5戦ラリー・イスラス・カナリアス。サッカーの聖地がラリーの特設ステージへと変貌し、世界最高峰のマシンが爆走する滅多にない光景に、詰めかけた大観衆が熱狂。日本人として初めてドライ