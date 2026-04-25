【WRC 世界ラリー選手権】第5戦 ラリー・イスラス・カナリアス（4月24日／デイ1）

【映像】世界一のラリー車がスタジアムで爆走＆豪快ドリフト（実際の様子）

スペインのグラン・カナリア・スタジアムで開催されたWRC（世界ラリー選手権）第5戦ラリー・イスラス・カナリアス。

サッカーの聖地がラリーの特設ステージへと変貌し、世界最高峰のマシンが爆走する滅多にない光景に、詰めかけた大観衆が熱狂。日本人として初めてドライバーズランキング首位に立ち、現在2連勝中と破竹の勢いを見せる勝田貴元が、スタジアム内で豪快なドリフトを披露し、地元ファンを沸かせた。

競技初日のデイ1、オープニングステージとなったSS1は、サッカースタジアム内に舗装された特設コースを2台のマシンが同時に走る形式で行われた。

勝田貴元（トヨタ）は、アドリアン・フルモー（ヒョンデ）との直接対決に挑み、タイトなコーナーが続くテクニカルなレイアウトを鮮やかなマシンコントロールで攻略。豪快なドリフトを交えながら最速タイムを刻んだ勝田は、フルモーを1.4秒上回るタイムでフィニッシュし、このSSで総合トップに立った。

日本時間25日朝に終えたデイ2では、勝田は総合5位へとやや後退したものの、現在の順位のままでも暫定ながらランキング首位をキープできる状況にある。

大観衆の前で結果を出した勝田は、走行後のインタビューで「たくさんの人が僕たちのスポーツを見に来てくれて、とても感謝しています」と笑顔でコメント。 続けて「もちろん（スタジアムは）本来のステージではありませんが、見せるということは僕たちのスポーツにとって非常に重要なことです」と、ファンを意識したパフォーマンスの意義を強調した。

競技はこれからデイ3、デイ4と本格化し、さらに過酷な戦いへと移っていく。 日本人初の王座獲得へ向け、2連勝中の勢いを維持できるか、さらに目が離せない展開となりそうだ。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）