「ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピックＴＥＡＭＪＡＰＡＮ応援感謝パレード」（２５日、日本橋）メダルラッシュに沸いたミラノ・コルティナ五輪・パラリンピックの選手らによるパレードが行われ、フィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルに輝いた“りくりゅう”の三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝ら１１９人が参加し、大通りを練り歩いた。冬季大会の選手団パレードは初めて。今回の五輪