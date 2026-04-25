重要鉱物のリチウム鉱石＝2023年9月、インド東部ブバネシュワル（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米通商代表部（USTR）は24日、欧州連合（EU）と重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強化に向けた行動計画を共同で策定したと発表した。市場で支配的な地位を占める中国への依存を減らすため、安価な輸入品の流入に対抗する貿易措置を取ることで協調する。米政府は、同様の行動計画を日本とも策定済み。個別に連携を強化し