FC東京はJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第12節で水戸ホーリーホックとホームの味の素スタジアムで対戦。ブラジル人FWマルセロ・ヒアンの衝撃的な一撃が、スタジアムとSNSを大きく沸かせた。先制を許して迎えた35分だった。カウンターの流れから前線でボールを受けたM・ヒアンが前を向くと、そのままペナルティエリア右手前まで持ち上がる。迷いなく右足を振り抜いたシュートは、伸びるような弾道でゴール右上隅へ一