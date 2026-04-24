「えっぐw」「電車の中で腰抜けたわ」SNS驚愕！ FC東京FWの衝撃“弾丸ショット弾”に称賛の声「ばけもんすぎる」「ゲームみたいだな」
FC東京はJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第12節で水戸ホーリーホックとホームの味の素スタジアムで対戦。ブラジル人FWマルセロ・ヒアンの衝撃的な一撃が、スタジアムとSNSを大きく沸かせた。
先制を許して迎えた35分だった。カウンターの流れから前線でボールを受けたM・ヒアンが前を向くと、そのままペナルティエリア右手前まで持ち上がる。迷いなく右足を振り抜いたシュートは、伸びるような弾道でゴール右上隅へ一直線。相手GKの手も届かず、ネットを揺らす、まさに“弾丸ショット”だった。
圧巻の一撃に、スタジアムは騒然。さらにSNS上でも瞬く間に話題となり、「えっぐw」「やばすぎる」「とんでもないパワーシュート」「電車の中で腰抜けたわ」「理不尽シュート」「ばけもんすぎる」「スーパー！」「ゲームみたいだな」「これが個の力の暴力（笑）」といった称賛の声が相次いだ。
個の力で試合を振り出しに戻したM・ヒアン。見る者すべてに強烈なインパクトを残すゴールとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】マルセロ・ヒアンのゴール右上に突き刺す衝撃弾！
先制を許して迎えた35分だった。カウンターの流れから前線でボールを受けたM・ヒアンが前を向くと、そのままペナルティエリア右手前まで持ち上がる。迷いなく右足を振り抜いたシュートは、伸びるような弾道でゴール右上隅へ一直線。相手GKの手も届かず、ネットを揺らす、まさに“弾丸ショット”だった。
圧巻の一撃に、スタジアムは騒然。さらにSNS上でも瞬く間に話題となり、「えっぐw」「やばすぎる」「とんでもないパワーシュート」「電車の中で腰抜けたわ」「理不尽シュート」「ばけもんすぎる」「スーパー！」「ゲームみたいだな」「これが個の力の暴力（笑）」といった称賛の声が相次いだ。
個の力で試合を振り出しに戻したM・ヒアン。見る者すべてに強烈なインパクトを残すゴールとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】マルセロ・ヒアンのゴール右上に突き刺す衝撃弾！