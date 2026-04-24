岐阜県岐南町の名鉄名古屋本線の踏切で、1歳の男の子が列車にはねられ意識不明の重体です。警察などによりますと、きょう午後5時7分頃、岐阜県岐南町下印食の名鉄名古屋本線の踏切で、「線路上で人と列車が接触した」と名鉄の関係者から110番通報がありました。消防などによりますと、はねられたのは1歳の男の子とみられています。男の子は病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。列車は名鉄一宮駅から名鉄岐阜駅に向かってい