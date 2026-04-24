岐阜県岐南町の名鉄名古屋本線の踏切で、1歳の男の子が列車にはねられ、意識不明の重体です。 【現場の画像】1歳男児が列車にはねられる 周囲に保護者はおらず… 男児は意識不明 名鉄名古屋本線の踏切 岐阜･岐南町 警察などによりますときょう午後5時7分頃、岐阜県岐南町下印食の名鉄名古屋本線の踏切で、「線路上で人と列車が接触した」と名鉄の関係者から110番通報がありました。 警察などによりますと、はねられたのは1歳の