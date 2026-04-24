海陽町にある県内唯一のスギを中心とした巨木の群生地が4月24日、県指定天然記念物に指定されました。県指定天然記念物に指定されたのは、海陽町相川の山奥にある「笹無谷のスギ等巨木群生地」です。約8万4000平方メートルの範囲に、幹回りが最大10メートルを超えるスギの巨木が20本、そのほかヒノキやヤマザクラなど県内でも有数の巨木が多く生育しています。藩有林として管理されていた時代から今に至るまで、良好で