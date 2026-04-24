◇男子ゴルフツアー前澤杯第2日（2026年4月24日千葉県MZGC＝6652ヤード、パー72）15位から出た宮里優作（45＝大和ハウス工業）が2イーグル、4バーディー、2ボギーの66で回り、通算11アンダーの7位に浮上した。首位とは2打差。エンターテイナーは終盤に見せ場をつくった。インから出てスコアを2つ伸ばして迎えた8番パー5で残り168ヤードからPWでピン手前に2オン。4メートルのイーグルパットを沈めた。最終9番パー4で