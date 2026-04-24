日本保守党の有本香代表代行が2026年4月24日、靖国神社で撮影した写真をめぐる批判に反論した。テーブルの上のスマホに「いい加減にしなさい！」発端となったのは、同党公式Xアカウントが23日に公開した写真だった。「本日午後、#保守党 の百田尚樹代表、北村晴男参院議員、有本香代表代行、梅原克彦本部長、小坂英二支部長が、春季例大祭開催中の靖國神社を参拝しました。大塚海夫 宮司にご接遇いただき、参拝後はパール判事の碑