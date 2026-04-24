経済産業省でスタートアップ政策を担当する菊川人吾イノベーション・環境局長は、日本には企業価値が高いビッグプレーヤーが少ないことを課題に掲げる。政府は、社会課題の解決や日本の経済成長の担い手として、スタートアップの支援に力を入れている。菊川氏は２７〜２９日に開かれる「ＳｕｓＨｉＴｅｃｈＴｏｋｙｏ（スシテック東京）２０２６」に登壇を予定する。菊川氏は、「政府や自治体がスタートアップの顧客となる