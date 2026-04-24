菅楓華が自身のインスタグラムを更新。「おっきなケーキありがとうございます」と、優勝を祝う特製ケーキを披露した。【写真】菅の着物姿を再現したチョコプレートも！ どデカいケーキ菅は「幸せいっぱいです」とコメントし、喜びをストレートに表現。投稿では、ボリューム満点の特製ケーキを手にした写真が複数枚公開されている。ケーキには「台湾ホンハイレディースゴルフトーナメント優勝」と書かれたプレートが添えられ、イ