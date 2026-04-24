「幸せいっぱいです」今季絶好調の菅楓華、笑顔満面のSNS投稿に「いいね！」が殺到
菅楓華が自身のインスタグラムを更新。「おっきなケーキありがとうございます」と、優勝を祝う特製ケーキを披露した。
【写真】菅の着物姿を再現したチョコプレートも！ どデカいケーキ
菅は「幸せいっぱいです」とコメントし、喜びをストレートに表現。投稿では、ボリューム満点の特製ケーキを手にした写真が複数枚公開されている。ケーキには「台湾ホンハイレディースゴルフトーナメント優勝」と書かれたプレートが添えられ、イチゴやブルーベリー、生クリームがたっぷりとあしらわれたインパクト抜群の仕上がりとなっている。続く一枚でも、四角い大型ケーキを手にカメラ目線で微笑む姿が。このケーキは、菅の着物姿を再現したチョコプレートや、ゴルフ場をイメージした緑の芝生風デザイン、グリーンやゴルフボールを模した装飾など、細部までこだわり抜かれたデコレーションが目を引く。中には「SRIXON」と書かれたボール型トッピングも見られた。こうした華やかな祝福の背景には、今季の圧倒的な活躍がある。菅は今季7試合に出場し、6試合で予選通過、すべてトップ10入りという安定感を見せ、賞金ランキングでは首位を快走。3月の「台湾ホンハイレディース」で優勝を果たしたほか、「Vポイント×SMBCレディス」で2位タイ、「アクサレディス」で3位、「ヤマハレディースオープン葛城」で4位と、常に上位争いを演じてきた。結果とともに祝福のスケールも大きくなる中、「幸せいっぱいです」と語る笑顔からは、充実したシーズンを送っている様子が伝わってくる。次戦は30日開幕の「NTTドコモビジネスレディス」に出場。勢いそのままに、今季2勝目への期待が高まる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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