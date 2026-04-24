お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。4月24日の放送は、小学館集英社プロダクションから発売中の『寝ても覚めても煩悩 人生のモヤモヤ、いっしょに悩みます』の著者である古舘伊知郎氏をゲストに迎え、金曜パートナーの大久保佳代子とともに話を聞いた。 大竹「お年を伺ったら7