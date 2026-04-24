2月のミラノ・コルティナ冬季五輪で活躍した雪上競技の選手を称える「エイブルプレゼンツ・スノー・アスリート・オブ・ザ・イヤー2025〜2026」表彰式が24日、東京都内で行われ、スノーボード男子ハーフパイプ金メダルの戸塚優斗（ヨネックス）、ノルディックスキー・ジャンプ女子で混合団体銅メダルの高梨沙羅（クラレ）らが出席した。受賞対象者は計14人で、そのうち11人が出席。金メダリストには報奨金100万円と記念メダル、