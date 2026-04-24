【写真＆動画】大森元貴が投稿した若井滉斗＆藤澤涼架との“密着”ショット／『テレビ×ミセス』オフショット＆場面写真／『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』ステージショット Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のXを更新。結成13周年を迎えたことを報告し、若井滉斗、藤澤涼架との3ショットを公開した。 ■大森元貴、Mrs. GREEN APPLEの結成13周年を報告 大森は「結成13周年らしい。嬉し