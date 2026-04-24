ミセス大森元貴が若井滉斗＆藤澤涼架との“密着”肩組みショットで結成13周年を報告！「笑顔が最高」「BFFすぎる」「尊い」ふたりの“メンカラ”ハートを添えたメッセージにファン感涙

【写真＆動画】大森元貴が投稿した若井滉斗＆藤澤涼架との“密着”ショット／『テレビ×ミセス』オフショット＆場面写真／『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』ステージショット

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のXを更新。結成13周年を迎えたことを報告し、若井滉斗、藤澤涼架との3ショットを公開した。

■大森元貴、Mrs. GREEN APPLEの結成13周年を報告

大森は「結成13周年らしい。嬉しい。いつも、嬉しい。いつもありがとう」というコメントに、若井滉斗と藤澤涼架のメンバーカラーである青と黄色のハートの絵文字を添えた。

あわせて、（左から）藤澤、大森、若井が並んだオフショットを公開。TBS系『テレビ×ミセス』の舞台裏で撮影されたと思われ、大森と藤澤は名前入りのグリーンジャージ、若井は麦わら帽子にチェックパンツを合わせたキュートな衣装だ。

中央の大森は藤澤と腕を組み、若井の肩を組みながら指で“3”を作って笑顔を見せている。一方、右の若井は目を細めた“泣き笑い”のような表情を浮かべ、左の藤澤は手を広げたポーズを披露。3人それぞれの個性が光る、仲の良さが伝わるショットとなっている。

ファンからは「13周年おめでとう」「3人の笑顔が最高」「BFFすぎる」「仲の良さが溢れてる」「かわいくてたまらん」「奇跡の3人」「尊い」「メンカラハートが泣ける」と祝福と感謝の声が相次いでいる。

■Mrs. GREEN APPLE『テレビ×ミセス』オフショット＆場面写真

■『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』ステージショット