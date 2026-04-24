鹿児島県内で、警察官をかたる詐欺が相次いでいます。こうした中、県警は今月から、特殊詐欺の手口の分類に「ニセ警察詐欺」を新たに設けました。 県警によりますと、県内では今年1月から3月までの間に、捜査機関をかたり、捜査目的で金銭を要求するケースが16件確認されています。 このうち、県内の50代男性は今年1月下旬、警察官を名乗る男から電話があり、「東京であなたの口座を勝手に作って使っている者がいる。あ