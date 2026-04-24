世界最大のスポーツイベントに、政治介入の足音が忍び寄っている。6月に開催される北中米ワールドカップ2026でイラン不参加の可能性が囁かれる中、米政府から代替としてイタリアの出場を推す案が浮上した。常識では考えにくいこの構想の裏側には、どのような力学が働いているのか。 「仮にイラン辞退なら同じアジアから…」代替出場で候補となる意外な国 なぜ数ある国の中でイタリアなのか？ 2026年6月に開催される