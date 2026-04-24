見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第4週「私たちのソサイエティ」（第20回）が24日に放送され、母・美津（水野美紀）がりん（見上）に持ちかけた新たな縁談の“真相”が明らかになると、ネット上には「素敵」「愛を感じたよ」「母上かっこいい〜」などの声が集まった。【写真】直美（上坂樹里）は髪をバッサリ！環（宮島るか）を無事に取り戻したりん