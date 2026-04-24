Ｇ１・９勝馬アーモンドアイなど数々の名馬を手掛け、今年の３月３日に定年引退した国枝栄元調教師（７１）が、今月から美浦・小島厩舎の厩務員として再スタートを切った。担当馬トクシーカイザーで臨む今週の土曜東京１０Ｒ・鎌倉Ｓが“デビュー戦”。鞍上には武豊を指名しており、話題性たっぷりの初陣に要注目だ。調教師としてＪＲＡ通算１１２３勝を挙げたレジェンドが競馬場へ帰ってくる。３月３日をもって定年引退した国