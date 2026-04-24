Ｇ１・９勝馬アーモンドアイなど数々の名馬を手掛け、今年の３月３日に定年引退した国枝栄元調教師（７１）が、今月から美浦・小島厩舎の厩務員として再スタートを切った。担当馬トクシーカイザーで臨む今週の土曜東京１０Ｒ・鎌倉Ｓが“デビュー戦”。鞍上には武豊を指名しており、話題性たっぷりの初陣に要注目だ。

調教師としてＪＲＡ通算１１２３勝を挙げたレジェンドが競馬場へ帰ってくる。３月３日をもって定年引退した国枝元調教師が、美浦・小島茂厩舎の厩務員として再スタート。今週の土曜東京１０Ｒ・鎌倉Ｓのトクシーカイザーで“デビュー戦”を迎える。

今月７日から厩務員としての仕事が始まった。調教師時代とは異なり、現場での実務は戸惑いの連続と思いきや、本人の表情は驚くほどすがすがしい。「今までにないことなので苦労はあるけど、そのなかで色々なものが少しずつできるようになるのが楽しい。新鮮ですよ」と実に生き生きとしている。

１４日に誕生日を迎えて７１歳となった。厩務員の仕事は肉体的に負担もかかるが「やりだしてから体調は良くなっている。動くので腹が減るし、飯がうまい。大丈夫、まだ若いからね（笑）。色々なことにチャレンジして、経験できるのはうれしいですね」と爽やかな笑顔を見せた。もっと身近に馬と接したいという思いから厩務員に。その純粋な気持ちが原動力となり、調教師時代には得られなかった充実感に満ちあふれているようだ。

注目の初陣で手綱を任せるのは、こちらもレジェンド・武豊だ。「乗っていただけるのはうれしいね。結果がついてくるのが最高だけど、それよりもまずは無事にレースを終えて欲しい。それ以上のものはないです」。そう語るまなざしは指揮官としてのものではなく、愛馬を見守る親のようだった。