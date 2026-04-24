◆パ・リーグロッテ―オリックス（２３日・ＺＯＺＯマリン）＝雨天中止オリックスのボブ・シーモア内野手（２７）が２３日、来日初本塁打へ意欲を見せた。この日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）は中止となり、２４日から本拠地で日本ハム３連戦。勝てば球団新記録の京セラＤ９連勝だ。ここまで１８試合、６４打席でノーアーチの新助っ人。頼もしい言葉が聞こえてきた。「だいぶ自信を持って、振れるようになってきた。自信を持って打