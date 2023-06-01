松戸競輪場のナイターG1「第4回オールガールズクラシック」（優勝賞金1200万円、副賞含む）が開幕する。完全無欠の女王がまた伝説をつくる。昨年は4つ全てのG1とガールズグランプリを制し、年間グランプリスラムを達成。伝説をつくり上げた。「大きい目標はクリアした。今は結果にこだわらずに走って違うレベルに行けるようにしたい」と今年は別次元を目指す。世界のサトミナでもある。昨年、世界選手権ではケイリンで連覇を