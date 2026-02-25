松戸競輪場のナイターG1「第4回オールガールズクラシック」（優勝賞金1200万円、副賞含む）が開幕する。

完全無欠の女王がまた伝説をつくる。昨年は4つ全てのG1とガールズグランプリを制し、年間グランプリスラムを達成。伝説をつくり上げた。「大きい目標はクリアした。今は結果にこだわらずに走って違うレベルに行けるようにしたい」と今年は別次元を目指す。

世界のサトミナでもある。昨年、世界選手権ではケイリンで連覇を達成。直前も香港で行われたW杯に参加し、ケイリン6位、スプリントでは銀メダルを獲得した。「現状の力でメダルを獲れたのは良かった。実力的には厳しいかなと思っていたので」と控えめに喜ぶ。

1月に伊東で完全Vこそ果たしたが、ガールズケイリンはここから本格始動。当大会は今回と同じ松戸のガールズ初G1でもあった第1回大会を制覇している。

具体的な目標はなくとも「アスリートではなく、1人のガールズケイリン選手。車券を買ってくださっているので、その期待に応えられるように頑張りたい」。プレッシャーをはねのけて、一本かぶりの人気に応える。

初日から圧巻のスピードでサトミナ伝説を更新する。まばたきをする間は、ない。