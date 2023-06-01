【Amazon：REGZAテレビ セール】 セール期間：4月24日0時～5月7日23時59分 REGZA 65X8900L Amazonにて、REGZA（レグザ）のテレビがセール価格で販売されている。セール期間は5月7日23時59分まで。 期間中、4K有機ELテレビ「65X8900L」、4K液晶テレビ「85E350N」、「75E350M」、「65E350M」がお買い得になっている。 なお、セール品の売り切れな