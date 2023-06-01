REGZA 65X8900L

Amazonにて、REGZA（レグザ）のテレビがセール価格で販売されている。セール期間は5月7日23時59分まで。

期間中、4K有機ELテレビ「65X8900L」、4K液晶テレビ「85E350N」、「75E350M」、「65E350M」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

REGZA 65X8900L

本製品は、高画質と快適な操作性を兼ね備えた「レグザエンジンZRII」を搭載。高輝度を実現する高冷却インナープレートにより、圧倒的なコントラストと鮮やかな色調を再現する。また、明るいリビングの外光や照明の明かりによる映り込みを抑える「低反射有機パネル」を採用。映像視聴やゲームプレイへの没入感が高まり、テロップなどの文字も見やすくなる。

さらに、シーンに応じて適切なコントラスト表現を実現するHDR10+規格とDolby Vision規格に加え、部屋の明るさに合わせて画質を最適化する「HDR10+ ADAPTIVE」や「Dolby Vision IQ」もサポートしており、さまざまなコンテンツでHDR高画質が楽しめる。

REGZA レグザ テレビ 85E350N（2025年モデル）

「レグザエンジンZR」と全面直下型LEDパネルを搭載。視聴環境に合わせて画質を自動調整する「おまかせAIピクチャー」、部屋の環境に適したサウンドを自動で設定する「オーディオキャリブレーション」機能のほか、「瞬速ゲームモード」や「新ざんまいスマートアクセス」なども搭載されている。