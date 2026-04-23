【漫画】本編を読む赤い「ミルク」の暖簾をかかげた屋台に、産まれて間もない赤ちゃんたちが集う様子を描いた『屋台ヤケミルク』（はみだしみゆき）。彼らから語られる話題の多くは、やはり大好きなママのことだ。ママの頑張りを赤ちゃんはちゃんと見ている。そんな愛情あふれるエピソードは、読者の頬を緩ませてくれるに違いない。「屋台ヤケミルク」の常連・のんちゃんの悩みごとは、もっぱらママのこと。毎日のミルクや離乳食