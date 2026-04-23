ＤｅＮＡの平良拳太郎投手（３０）が、今季２勝目を懸けて２４日の巨人戦（横浜）に先発する。この日の阪神戦（横浜スタジアム）は雨天中止となるも、雨の中キャッチボールをして調整をした。前回登板となった１７日の広島戦（マツダ）では６回３安打１失点の好投で今季初勝利を挙げており、「いい球を投げるためのフォームがしっくりきていた。それを続けられるようにやっていきたい」と振り返った。平良は２０１３年ドラ