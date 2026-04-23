4月第3週の動員ランキングは、前週シリーズ記録を更新するスタートをきった『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、週末3日間で動員114万7000人、興収17億1900万円をあげて2週連続1位。公開から10日間の累計動員は422万5400人、累計興収は63億4300万7300円と、ハイペースで数字を積み上げている。 参考：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』シリーズ史上トップ、歴代3位の堂々たる発進 そして、い