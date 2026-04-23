4月第3週の動員ランキングは、前週シリーズ記録を更新するスタートをきった『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、週末3日間で動員114万7000人、興収17億1900万円をあげて2週連続1位。公開から10日間の累計動員は422万5400人、累計興収は63億4300万7300円と、ハイペースで数字を積み上げている。

参考：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』シリーズ史上トップ、歴代3位の堂々たる発進

そして、いよいよ今週末の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の公開をもって、3年前のゴールデンウィークに続いての興収100億円規模での「『名探偵コナン』vs『スーパーマリオ』」対決の再来となる。3年前の『名探偵コナン 黒鉄の魚影』の最終興収は138.8億円、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の最終興収は140.2億円。それまでこの時期は敵なしだった『名探偵コナン』シリーズに果敢に挑んだ『スーパーマリオ』シリーズ1作目は、見事に「コナン超え」を実現したわけだが、今年もその再現となるか。

興味深いのは、3年前に『スーパーマリオ』の後塵を拝した『名探偵コナン』シリーズだったが、念願の興収100億円超えを初めて果たした、しかもいきなり138.8億円と大きく記録更新したのもその年であったこと。結局『名探偵コナン 黒鉄の魚影』が動員ランキングのトップに立ったのは公開初週と2週目の2週だけだったが、結果的に強力なライバルは互いを食い合うのではなく、むしろ相乗効果を及ぼすという好例となったわけだ。

北米をはじめとする主要国では3週前に公開されて、前作に肉薄する好成績を記録している『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』も死角なし。前作と比べても子供向け作品としての度合いが高まっているというのが自分の見解だが、もともとファミリー向け作品の要素が強いシリーズなので、その点がマイナスに働くことは考えにくい。

もっとも、『名探偵コナン』シリーズからしてみれば、もし『スーパーマリオ』シリーズとの勝負にこだわるなら『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が公開初週から展開するような吸引力の強い来場者プレゼントで対抗することも可能なわけだが、それを敢えてしないというのは横綱相撲の余裕だろうか。いずれにせよ、『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』も『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』も、本当の目標となるのは「前作超え」だろう。

（文＝宇野維正）