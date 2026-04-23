ABEMAは、アニメチャンネルにて放送中の2026年1月クールの新作アニメと継続新作アニメを対象に、初回放送から最終話までの約3ヶ月間の視聴データを独自に集計。リアルタイム放送、およびオンデマンド配信から算出した「再生数ランキング」「コメント数ランキング」各ランキングの上位5作品を発表した。【画像】気になる順位！冬アニメ最終ランキング発表■「再生数ランキング」はTVアニメ『呪術廻戦』が最終でも首位をキープ！第