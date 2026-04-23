冬アニメ最終ランキング発表 再生数＆コメント数は違う結果に【ABEMA】
ABEMAは、アニメチャンネルにて放送中の2026年1月クールの新作アニメと継続新作アニメを対象に、初回放送から最終話までの約3ヶ月間の視聴データを独自に集計。リアルタイム放送、およびオンデマンド配信から算出した「再生数ランキング」「コメント数ランキング」各ランキングの上位5作品を発表した。
【画像】気になる順位！冬アニメ最終ランキング発表
■「再生数ランキング」はTVアニメ『呪術廻戦』が最終でも首位をキープ！
第1位：TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」
第2位：『葬送のフリーレン』第2期
第3位：『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』
第4位：『魔術師クノンは見えている』
第5位：『【推しの子】』第3期
■「コメント数ランキング」は『【推しの子】』が最終1位に
第1位：『【推しの子】』第3期
第2位：『葬送のフリーレン』第2期
第3位：『姫様“拷問”の時間です』第2期
第4位：『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』
第5位：『勇者パーティを追い出された器用貧乏』
■最終ランキングでは終盤の盛り上がりが色濃く反映！
再生数ランキングでは、TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」が中間に続き最終ランキングでも1位を獲得。クール期間中の週間再生数ランキングでも首位常連となるなど、高い視聴数を記録し続け、最終的にもトップを維持。第3期より登場した魅力的な新キャラクターが話題を呼んだほか、シリーズ通して描かれる重厚なストーリー、熾烈なバトルシーンが安定した人気を集め、今クールも圧倒的な存在感を示した。
一方、コメント数ランキングでは、『【推しの子】』第3期が中間から順位を上げ、最終ランキングで1位を獲得。物語終盤にかけて緊張感あふれる展開や演出への注目が高まり、考察や感想コメントが増加。最終話では「声優さんの演技がすごくいい」「来週から何を楽しみに生きればいいんだ・・」「ここで終わるの？！」「4期きた！！！！」といった放送終了を惜しむ声や続編への期待が寄せられ、コメント欄は最後まで大きな盛り上がりを見せた。
続いて、再生数ランキング・コメント数ランキングともに2位にランクインしたのは『葬送のフリーレン』第2期。印象的なセリフやユーモアあふれるフリーレン一行のやり取りに加え、登場人物たちの関係性や心情の変化、さらに激しさを増した戦闘シーンにも注目が集まり、視聴・コメントの両面で安定した人気を維持。最終話では「フェルンかわいすぎる」「特殊ED心地よい・・！」「楽しみが終わっちゃった」「3期待ちどしい！」といったコメントも寄せられるなど、最後まで高い注目を集めた。
また再生数ランキングでは、3位に『貴族転生』、4位に『魔術師クノンは見えている』がランクインし、人気シリーズが上位を占める中、新作ファンタジー2作品が最終ランキングでもTOP5入り。『貴族転生』は中間ランキングから順位を上げて3位に浮上するなど、新作ファンタジー作品の中でも存在感を高める結果となった。
さらにコメント数ランキングでは、『姫様“拷問”の時間です』第2期、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』が中間ランキングに続き順位をキープしたほか、『勇者パーティを追い出された器用貧乏』が新たにTOP5にランクイン。ギャグ要素の強いシーンからシリアスな展開まで幅広い反応が寄せられ、最終話までコメント欄が盛り上がりを見せた。
今クールも、バトルからコメディまで多彩なラインナップが揃い、盛り上がりを見せた新作アニメ。なお、以上の「2026年新作冬アニメABEMA最終ランキング」上位作品は、「ABEMA」にて配信中。「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」ならいつでも全話見放題となっている。
【画像】気になる順位！冬アニメ最終ランキング発表
■「再生数ランキング」はTVアニメ『呪術廻戦』が最終でも首位をキープ！
第1位：TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」
第2位：『葬送のフリーレン』第2期
第3位：『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』
第4位：『魔術師クノンは見えている』
第5位：『【推しの子】』第3期
第1位：『【推しの子】』第3期
第2位：『葬送のフリーレン』第2期
第3位：『姫様“拷問”の時間です』第2期
第4位：『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』
第5位：『勇者パーティを追い出された器用貧乏』
■最終ランキングでは終盤の盛り上がりが色濃く反映！
再生数ランキングでは、TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」が中間に続き最終ランキングでも1位を獲得。クール期間中の週間再生数ランキングでも首位常連となるなど、高い視聴数を記録し続け、最終的にもトップを維持。第3期より登場した魅力的な新キャラクターが話題を呼んだほか、シリーズ通して描かれる重厚なストーリー、熾烈なバトルシーンが安定した人気を集め、今クールも圧倒的な存在感を示した。
一方、コメント数ランキングでは、『【推しの子】』第3期が中間から順位を上げ、最終ランキングで1位を獲得。物語終盤にかけて緊張感あふれる展開や演出への注目が高まり、考察や感想コメントが増加。最終話では「声優さんの演技がすごくいい」「来週から何を楽しみに生きればいいんだ・・」「ここで終わるの？！」「4期きた！！！！」といった放送終了を惜しむ声や続編への期待が寄せられ、コメント欄は最後まで大きな盛り上がりを見せた。
続いて、再生数ランキング・コメント数ランキングともに2位にランクインしたのは『葬送のフリーレン』第2期。印象的なセリフやユーモアあふれるフリーレン一行のやり取りに加え、登場人物たちの関係性や心情の変化、さらに激しさを増した戦闘シーンにも注目が集まり、視聴・コメントの両面で安定した人気を維持。最終話では「フェルンかわいすぎる」「特殊ED心地よい・・！」「楽しみが終わっちゃった」「3期待ちどしい！」といったコメントも寄せられるなど、最後まで高い注目を集めた。
また再生数ランキングでは、3位に『貴族転生』、4位に『魔術師クノンは見えている』がランクインし、人気シリーズが上位を占める中、新作ファンタジー2作品が最終ランキングでもTOP5入り。『貴族転生』は中間ランキングから順位を上げて3位に浮上するなど、新作ファンタジー作品の中でも存在感を高める結果となった。
さらにコメント数ランキングでは、『姫様“拷問”の時間です』第2期、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』が中間ランキングに続き順位をキープしたほか、『勇者パーティを追い出された器用貧乏』が新たにTOP5にランクイン。ギャグ要素の強いシーンからシリアスな展開まで幅広い反応が寄せられ、最終話までコメント欄が盛り上がりを見せた。
今クールも、バトルからコメディまで多彩なラインナップが揃い、盛り上がりを見せた新作アニメ。なお、以上の「2026年新作冬アニメABEMA最終ランキング」上位作品は、「ABEMA」にて配信中。「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」ならいつでも全話見放題となっている。
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