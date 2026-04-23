忙しい日でも、効率よくごはん作りをしたいですよね。そんなときに便利なのが、加熱中はそのまま放置OKなおかずです。主菜を作りながら副菜も用意できるので、時短にもつながりますよ。今回はフライパンで手軽に作れる「ほったらかしおかず」を４つ紹介します。 ▼材料を入れて煮るだけ 火にかけたらあとはほぼ放置でOK。豚肉ではなく鶏肉にすることで油少なめに仕上がりますよ。 ▼ツナ缶とキャベツで時短おかず 食感の好みに