作りながらもう一品！フライパンで作れる「ほったらかしおかず」

忙しい日でも、効率よくごはん作りをしたいですよね。そんなときに便利なのが、加熱中はそのまま放置OKなおかずです。主菜を作りながら副菜も用意できるので、時短にもつながりますよ。今回はフライパンで手軽に作れる「ほったらかしおかず」を４つ紹介します。

▼材料を入れて煮るだけ

火にかけたらあとはほぼ放置でOK。豚肉ではなく鶏肉にすることで油少なめに仕上がりますよ。



▼ツナ缶とキャベツで時短おかず

食感の好みによって、煮る時間を調整できるのがポイントです。



▼皮のパリパリ感がたまらない！

じんわり全体に火を通していくので、空き時間に別のおかずも作れてしまいます。



▼作りおきにピッタリの一品

残りの煮汁でさらに複数のおかずができてしまう...！手間がかかりそうに見えるのに、ほったらかしで完成しますよ。







今回紹介したレシピは、フライパンの中にほったらかしておくだけで主菜が完成するので、他の料理も同時進行できて効率的です。じっくり火が通るので、味に深みが出て、手の込んだレシピに見えるのも嬉しいポイントですね。忙しい日のごはん作りをぐっとラクにしてくれますよ。（TEXT：青木千奈）