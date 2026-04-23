作りながらもう一品！フライパンで作れる「ほったらかしおかず」
忙しい日でも、効率よくごはん作りをしたいですよね。そんなときに便利なのが、加熱中はそのまま放置OKなおかずです。主菜を作りながら副菜も用意できるので、時短にもつながりますよ。今回はフライパンで手軽に作れる「ほったらかしおかず」を４つ紹介します。
▼材料を入れて煮るだけ
火にかけたらあとはほぼ放置でOK。豚肉ではなく鶏肉にすることで油少なめに仕上がりますよ。
▼ツナ缶とキャベツで時短おかず
食感の好みによって、煮る時間を調整できるのがポイントです。
▼皮のパリパリ感がたまらない！
じんわり全体に火を通していくので、空き時間に別のおかずも作れてしまいます。
▼作りおきにピッタリの一品
残りの煮汁でさらに複数のおかずができてしまう...！手間がかかりそうに見えるのに、ほったらかしで完成しますよ。
今回紹介したレシピは、フライパンの中にほったらかしておくだけで主菜が完成するので、他の料理も同時進行できて効率的です。じっくり火が通るので、味に深みが出て、手の込んだレシピに見えるのも嬉しいポイントですね。忙しい日のごはん作りをぐっとラクにしてくれますよ。（TEXT：青木千奈）