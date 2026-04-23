独自のAIエージェントを搭載した新型スマートフォン（スマホ）「Natural AI Phone（ナチュラル・エーアイ・フォン）」が、4月24日にソフトバンクから独占販売となる。開発したのは、米国のAI技術企業であるBrain Technologiesの日本法人、ブレインAIジャパン。アプリを切り替えずに、日常の操作やタスクをAIが完結させることをコンセプトにしている。●使うほどにユーザーを理解する「AIエージェント型スマホ」Natural AI Phon