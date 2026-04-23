SNSで「マイナスの給与明細」が話題になっています。 欠勤で働いていなかったところ、「会社から給与差額を請求され、人生で初めて給与がマイナスになった。」という内容でした。これに対して、「0円なのは分かるけれど、なぜお金を請求されるの？」というコメントも見られました。 実は、欠勤や休職等の際に会社からお金を請求されることは結構あるのです。これは社会保険料や住民税によるもので、正当な請求です。