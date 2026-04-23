不調フランクフルト、小杉啓太ら冬の新戦力たちドイツ1部アイントラハト・フランクフルトに所属するDF小杉啓太の現状に、現地メディアから厳しい視線が注がれている。冬の移籍市場で400万ユーロ（約6億4000万円）の移籍金を投じて獲得した20歳の日本人レフティーだが、いまだトップチームでの出番はない。ドイツメディア「フランクフルター・ルントシャウ」は「多くの疑問を投げかけている」と、期待の若手が置かれた苦境を報じ