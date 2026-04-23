ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来選手は4月22日、自身のInstagramを更新。“りくりゅう”として親しまれているペアの木原龍一選手との撮影オフショットを公開しました。【動画】りくりゅうペアの楽しそうな姿「いつも仲良しで和む〜」三浦選手は「初めてのCM撮影の裏側です」とつづり、動画2本を載せています。1本目は木原選手と互いを取り合う姿や、一緒に画面に収まる姿などです。仲の